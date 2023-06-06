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خلال الثلث الأول من فترة عمل البرنامج

خدمة أكثر من 160 ألف حاج عبر التطويف المركزي

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
خدمة أكثر من 160 ألف حاج عبر التطويف المركزي
المواطن - فريق التحرير

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قال مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين الأستاذ أحمد بن سلمان الدهاس، إن برنامج التطويف المركزي قدم الخدمة لأكثر من 160 ألف حاج خلال الثلث الأول من فترة عمل البرنامج.

جولة ميدانية

جاءت تصريحات الدهاس خلال جولته الميدانية على مراكز استقبال وفود ضيوف الرحمن، والتي اطلع فيها على التقارير والمهام المنجزة وفق الخطة المعتمدة، موجهًا بتكثيف الجهود وتقديم الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن.

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وفي ختام حديثه قدم الدهاس شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه وتوجيهاته السديدة والشكر موصول لفضيلة وكيل الرئيس لشؤون التوعية الميدانية الدكتور ماجد بن صالح السعيدي على متابعته المستمرة.

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