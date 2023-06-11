خدمة الترميز بمبادرة طريق مكة تسهل وصول أمتعة حجاج إندونيسيا

واصلت “مبادرة طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية، تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام في إندونيسيا.

وتضم المبادرة خدمة الترميز التي تمكن حجاج إندونيسيا من فرز أمتعتهم في بلدانهم لضمان وصولها إلى مقار سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر وضع ملصق على أمتعة الحجاج تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات تشمل بياناتهم وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعتهم.

فريق مختص

ويقوم على خدمة الترميز فريق مختص بإشراف من وزارة الحج والعمرة، يعمل بمهارة عالية في عملية سلسة ودقيقة، فيما يستقبل فريق آخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمتعة ويقوم بايصالها إلى مقر سكن كل حاج.

وتهدف الخدمة إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطار بلادهم.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة في إندونيسيا تعمل على إنهاء إجراءات سفر الحجاج من صالة المغادرة في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.