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يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة

خدمة الترميز تحفظ الأمتعة وتضمن وصولها لمقر سكن الحجاج بآمان

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
خدمة الترميز تحفظ الأمتعة وتضمن وصولها لمقر سكن الحجاج بآمان
المواطن - واس

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تضم مبادرة “طريق مكة” – التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية “2030- خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تفاصيل عملية الترميز

وتبدأ عملية “الترميز ” التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي ، بفرز الأمتعة ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته. وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم ، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

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ضمان وصول الأمتعة

وتهدف خدمة “الترميز ” إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.

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