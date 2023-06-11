خدمة الترميز تسهم في ضمان وصول أمتعة حجاج المغرب بأمان

تُسخّر “مبادرة طريق مكة” خدماتها لمستفيديها في المملكة المغربية من خلال تقديمها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، خدمة “ترميز وفرز أمتعة ضيوف الرحمن”، وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضمان وصول الأمتعة

وتأتي هذه الخدمة بهدف ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج وحفظها من الضياع، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطار بلادهم، حيث تتم الخدمة في الصالة المخصصة للمبادرة، وذلك بوضع ملصق متعدد الألوان على أمتعة الحجاج، كما تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.

فريق مختص

ويقوم على خدمة الترميز فريق مختص بإشراف من وزارة الحج والعمرة، يعمل بمهارة عالية في عملية سلسة ودقيقة، فيما يستقبل فريق آخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمتعة ويقوم بإيصالها إلى مقر سكن كل حاج.

مبادرة طريق مكة

يذكر أن وزارة الداخلية تعمل على مبادرة “طريق مكة” بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.