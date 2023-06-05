خدمة معروفة تتيح استقدام 3 جنسيات بتكلفة أقل

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كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.
وأضافت مساند، في تغريدة عبر موقع تويتر: إذا تعرف عاملة منزلية من الجنسيات التالية، تقدر تستقدمها بتكاليف أقل ومدة أقصر عبر خدمة معروفة للجنسيات التالية كينيا وسيرلانكا والفلبين.
على صعيد آخر، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة، وهي: مدى، فيزا، ماستر كارد.
كما أوضحت أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية 10,752.50 ر. س. شامل ضريبة القيمة المضافة.