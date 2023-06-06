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جمعوا أغراضهم وغادروا فورًا

خرجوا للتنزه بحائل والسيل داهم خيمتهم

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
خرجوا للتنزه بحائل والسيل داهم خيمتهم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة جريان سيل لدرجة مداهمة خيمة عدد من المواطنين أثناء تنزههم في البر بحائل.

جريان سيل

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددًا من الأشخاص يجلسون بجوار خيمة في البر، بينما داهمتهم مياه سيل –شعيب-، وامتدت المياه إلى الخيمة.

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بدوره، علق أحد الشباب (مصور الفيديو): راحت الخيمة يا ولد، خيمتنا راحت، الله أكبر، في إشارة إلى غرق الخيمة بمياه السيل.

في السياق ذاته، سارع المتنزهون بالابتعاد عن مجرى السيل، حيث جمعوا أغراضهم، استعدادًا للمغادرة.

الإبلاغ عن الظواهر الجوية

على صعيد آخر، ينظّم المركز الوطني للأرصاد الاثنين المقبل في الرياض، ورشة وطنية لتحديث آلية الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، بمشاركة جميع الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والعمل الميداني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الورشة التي تستمر يومين تهتم بالتنسيق والمتابعة وفهم التعامل مع آلية الظواهر الجوية والخدمات المقدمة من المركز، فيما يتعلق برصد ومتابعة الطقس والظواهر الجوية التي توثر على المملكة؛ مشيرًا إلى أن الورشة ستستعرض الآلية المحدثة وفقًا للمعايير الدولية المعنية بالإبلاغ عن الظواهر الجوية ومدلولات التنبيهات والتحذيرات؛ لتسهيل مهام الجهات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز بشكل عام، والمرتبطة بالكوارث والأزمات بصفة خاصة.

وأكد أهمية الورشة وانعكاس مخرجاتها على الجهات المستفيدة وذات العلاقة كافة، بما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات في مجابهة الظواهر الجوية المحتملة، من خلال تفعيل الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، حيث تستعرض الورشة آلية التعامل مع هذه الظواهر، وإطار الإجراءات للإبلاغ عن الظواهر الجوية الشديدة؛ حيث تتضمن عددًا من المحاور منها: آلية الإنذار المبكر وفُرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، والجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية إضافة إلى الدور المأمول من الجهات المستفيدة.

 

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