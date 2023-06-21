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11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية

خروج ثلثي المرافق الصحية في السودان عن الخدمة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
خروج ثلثي المرافق الصحية في السودان عن الخدمة
المواطن - فريق التحرير

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خرج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان من الخدمة، وفقًا لما أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء.

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مرافق السودان

ولفتت المنظمة، إلى أن حوالي 11 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن “حوالي ثلثي المرافق الصحية في المناطق المتضررة خارج الخدمة”

وأردف أن “الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والمستودعات الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين تمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات”.

وتحققت المنظمة الأممية من 46 هجوماً طال مرافق الرعاية الصحية منذ بدء القتال.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة

أكثر من ألفي قتيل

من المعروف أنه منذ 15 أبريل تدور معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أوقعت أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

واستيقظ سكان العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، على تجدد القصف المدفعي والمعارك مع انتهاء هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت ثلاثة أيام، فيما شهدت ولاية جنوب كردفان أعمال عنف كثيفة منذ الصباح الباكر.

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة

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