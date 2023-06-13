خسائر بترورابع المتراكمة تبلغ 21% من رأس المال بقيمة 3.53 مليار ريال

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن بلوغ خسائرها المتراكمة 21.17% من رأس المال البالغ 16,710 مليون ريال سعودي بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر مايو 2023م.

خسائر الشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 3.53 مليار ريال ونسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال، وتعود الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو الانخفاض الحاد في هوامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية وإيقاف التشغيل المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ بدءاً من 1 ديسمبر 2022م إلى 23 يناير 2023م.

كما تم أيضاً إيقاف وحدة تكسير الإيثان بدءاً من 1 مارس 2023م إلى 20 مارس 2023م لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل. علاوة على ذلك أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2023م.

تطبيق الإجراءات

وسيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.