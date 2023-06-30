إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي بجدة خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
انتهت مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي مساء الخميس، بفوز عريض لـ الأهلي بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وكان النادي الأهلي نجح في إحراز هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 18 والـ31 عبر كل من التونسي علي معلول وأحمد عبدالقادر.
وفي الشوط الثاني، حاول فريق البنك الأهلي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، لينجح المارد الأحمر بعد ذلك في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90 عبر اللاعب محمود كهربا.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 68 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 35 نقطة في المركز الـ11.