Icon

إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي بجدة Icon خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة Icon مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية Icon النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا Icon ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن Icon السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء Icon بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر Icon الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى Icon السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي Icon تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الدوري المصري

خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ صباحاً
خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي مساء الخميس، بفوز عريض لـ الأهلي بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

البنك الأهلي ضد الأهلي

وكان النادي الأهلي نجح في إحراز هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 18 والـ31 عبر كل من التونسي علي معلول وأحمد عبدالقادر.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في الرياض وعسير

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في الرياض وعسير

ضبط 45 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبط 45 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

وفي الشوط الثاني، حاول فريق البنك الأهلي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، لينجح المارد الأحمر بعد ذلك في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90 عبر اللاعب محمود كهربا.

البنك الأهلي ضد الأهلي

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 68 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 35 نقطة في المركز الـ11.

البنك الأهلي ضد الأهلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم
السعودية اليوم

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم

السعودية اليوم
القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض

أخبار أمنية
كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما إلى الدوري السعودي
الرياضة

كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما...

الرياضة
ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات
العالم

ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد...

العالم
إحباط تهريب 170 كيلوجراماً من نبات القات المخدر بعسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب 170 كيلوجراماً من نبات القات...

أخبار أمنية
ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض
السعودية اليوم

ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة...

السعودية اليوم
10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف
الرياضة

10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في...

الرياضة
رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في إيران
العالم

رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في...

العالم