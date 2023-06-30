خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة

انتهت مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي مساء الخميس، بفوز عريض لـ الأهلي بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

البنك الأهلي ضد الأهلي

وكان النادي الأهلي نجح في إحراز هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 18 والـ31 عبر كل من التونسي علي معلول وأحمد عبدالقادر.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق البنك الأهلي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، لينجح المارد الأحمر بعد ذلك في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90 عبر اللاعب محمود كهربا.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 68 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 35 نقطة في المركز الـ11.