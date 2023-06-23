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في لقاء مؤجل أقيم بين الفريقين

خسارة حرس الحدود ضد الأهلي بثلاثية وهبوطه في الدوري المصري

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
خسارة حرس الحدود ضد الأهلي بثلاثية وهبوطه في الدوري المصري
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة حرس الحدود ضد الأهلي، مساء أمس الخميس، بفوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد، وذلك في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

حرس الحدود ضد الأهلي

وكانت البداية السريعة من قبل اللاعب محمد بن والي لاعب حرس الحدود الذي أحرز الهدف الأول لـ الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الأهلي بهدف دون رد.

حرس الحدود ضد الأهلي

وفي الشوط الثاني، تلقى اللاعب أحمد عبدالقادر تمريرة مميزة من اللاعب محمد مجدي “أفشة” ليسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ65 سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث لـ الأهلي من تمريرة جيدة لـ أفشة.

وبعد نهاية مباراة حرس الحدود ضد الأهلي، فاز الأهلي بثلاثية دون رد وأصبح رصيده 65 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 20 نقطة ليتأكد هبوطه رسميًّا لدوري الدرجة الثانية المصري.

حرس الحدود ضد الأهلي

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