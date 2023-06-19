خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !

تسببت خسارة كرواتيا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمس في إعادة ذكرى أليمة للاعب الكرواتي لوكا مودريتش وذلك بعد مرور 5 سنوات.

ويُعد نهائي دوري الأمم الأوروبية هو ثاني نهائي يصله منتخب كرواتيا في مسابقة كبرى، بعد وصوله لنهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، ووقتها خسر اللقب أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4/ 2.

كذلك أمس، خسر المنتخب الكرواتي لقب دوري الأمم الأوروبية الذي تُوج به المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه في وجود مودريتش كقائد لمنتخب كرواتيا.

كرواتيا ضد إسبانيا

وفي مباراة كرواتيا ضد إسبانيا، كان الشوط الأول والشوط الثاني من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

واستمر التعادل السلبي بينهما في الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فريق إسبانيا لصالحه بنتيجة 5/ 4.

اللقب الأول لـ إسبانيا

وحقق الفريق الإسباني، اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.

بينما عجز المنتخب الكرواتي عن تحقيق أول لقب له في دوري الأمم الأوروبية.

وكان تشكيل المنتخب الإسباني، جاء مكونًا من: “أوناي سيمون، جيسوس نافاس، لي نورماند، لابورتي، خوردي آلبا، فابيان رويز، رودريجو، أسينسيو، جافي، يرمي، موراتا”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: “دومينيك ليفاكوفيتش، مارتين إيرليتش، جوسيب سوتالو، ماتيو كوفاسيتش، أندريج كراماريتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيرسيتش، ماريو بازاليتش، لوكا إيفانوسيتش، جوسيب يورانوفيتش”.

وكان المنتخب الإيطالي احتل المركز الثالث في البطولة، وذلك بعد فوزه عصر أمس الأحد على المنتخب الهولندي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للمنتخب الإيطالي كل من “فريدريكو دي ماركو ودافيد فراتسي وفريدريكو كييزا”، بينما سجل لمنتخب هولندا هدفين كل من ستيفن بيرجوين وجورجينيو فينالدوم.