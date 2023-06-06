Icon

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن Icon الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج Icon الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج Icon الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثناء عملية جراحية في القلب

خطأ طبي ينهي حياة وزير مصري

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
خطأ طبي ينهي حياة وزير مصري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي مساء أمس الاثنين، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة المصري الأسبق، إثر خطأ طبي تعرض له خلال إجراء جراحة في القلب.

أزمة قلبية وخطأ طبي

وكان الوزير الأسبق البالغ من العمر 68 عاما، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة لإجراء جراحة عاجلة، مضيفا أن الوزير وخلال إجراء الجراحة تعرض لخطأ طبي أدى لوفاته على الفور.

قد يهمّك أيضاً
قرش يحمل سلحفاة مصابة لأحد القوارب لمساعدتها

قرش يحمل سلحفاة مصابة لأحد القوارب لمساعدتها

3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي

3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي

نعي الوزير الراحل

من جانبه، نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الحالي الوزير الأسبق، مؤكدا أنه رحل بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين تولى وزارة الصحة في سبتمبر من العام 2015 واستمر حتى يونيو من العام 2018، وخلفته بعدها الدكتورة هالة زايد.

من هو الوزير الراحل؟

ولد عماد الدين 8 يونيو من العام 1955، وهو الشهر نفسه الذي توفي فيه، وحصل على بكالوريوس الطب في العام 1985، وماجستير العظام في العام 1987، والدكتوراه في العام 1989.

ويعد الدكتور أحمد عماد الدين ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب جامعة عين شمس، وعين عميدا للكلية بالانتخاب، وكان وراء إنشاء أول وحدة متخصصة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والمريء بالجامعة، وفي عهده أدرجت كلية الطب ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم