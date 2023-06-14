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به 4 عيوب كارثية

خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول تصميمًا هندسيًّا لفيلا سكنية به عيوب فادحة، فيما أشار مروجو الفيديو إلى أنه كلف صاحبه 200 ألف ريال.

مبلغ خيالي

وقال أحد المختصين بالتصميم الهندسي خلال مقطع الفيديو: إن التصميم به عيوب عديدة، ومكلف بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال.

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عيوب التصميم

واستطرد المختص، معددًا العيوب، منها وضع المصعد في البهو بعد المدخل، كما أوضح أن مجلس الاستقبال بعيدًا عن المدخل، مما يجعل الضيف يلف في الفيلا حتى يصل إليه.

وتابع: كما أن مدخل العائلة بعيد عن مجلس الرجال، مما يجعلهم يمرون من أمام غرفة طاولة الطعام ومن ثم المجلس الخاص بالرجال، موضحًا أن المطبخ بعيد عن غرفة طاولة الطعام، مما يتطلب من النساء المرور من أمام مجلس الرجال.

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