مساعي فرنسية لإقناع ماسك بافتتاح مصنع عملاق على أراضيها مرشح رئاسة نادي الاتحاد : لو حصلت على 5% من نسبة الأصوات مكسب لي ! خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال السند: برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجات الحجاج الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بكبح التضخم عند 2% السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار الصين وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد آل سعود مقتل 78 شخصًا في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم استقبال حجاج بيت الله الحرام بالهدايا ضمن مبادرة حفاوة
وثق مقطع فيديو متداول تصميمًا هندسيًّا لفيلا سكنية به عيوب فادحة، فيما أشار مروجو الفيديو إلى أنه كلف صاحبه 200 ألف ريال.
وقال أحد المختصين بالتصميم الهندسي خلال مقطع الفيديو: إن التصميم به عيوب عديدة، ومكلف بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال.
واستطرد المختص، معددًا العيوب، منها وضع المصعد في البهو بعد المدخل، كما أوضح أن مجلس الاستقبال بعيدًا عن المدخل، مما يجعل الضيف يلف في الفيلا حتى يصل إليه.
وتابع: كما أن مدخل العائلة بعيد عن مجلس الرجال، مما يجعلهم يمرون من أمام غرفة طاولة الطعام ومن ثم المجلس الخاص بالرجال، موضحًا أن المطبخ بعيد عن غرفة طاولة الطعام، مما يتطلب من النساء المرور من أمام مجلس الرجال.