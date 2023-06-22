خطبة الجمعة عن توصية الحجاج بالوقاية من الشمس

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بمختلف مناطق السعودية بتضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة، تذكير قاصدي الحج بالتوقي من ضربات الشمس حفظًا للنفس التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها.
يأتي ذلك بناءً على طلبٍ من وزارة الصحة، وأن يكون ذلك ضمن الوصايا والتوجيهات الشرعية الموجهة من خطباء الجوامع لحجاج بيت الله الحرام.