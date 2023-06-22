خطة ريال مدريد لضم مبابي رغم رفض اللاعب ! بعون الله وتوفيقه.. جاهزون لامن وسلامة حجاج بيت الله وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا قائمة خالد العيسى النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الأهلي تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر تراجع سعر الدولار بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي 10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف إقبال كبير على أسواق المواشي بجدة مع قرب عيد الأضحى
لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني مصممًا على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم تأكيد اللاعب رغبته بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.
وقال الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز: إن الريال سيجهز عرضه لمحاولة إقناع نجم باريس سان جيرمان بالانضمام للفريق الملكي في صيف العام المقبل، حيث سيتم تجهيز العرض في يناير المقبل.
وينتظر الريال موافقة لاعب باريس سان جيرمان لإعلان التعاقد معه بمجرد بداية فترة الانتقالات الصيفية للعام المقبل.
ويرفض الريال إنفاق ما يقارب الـ 100 مليون يورو لضم هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي أو ضم الألماني كاي هافرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي مفضلين ضم نجم باريس سان جيرمان بدلًا منه.
وكان مبابي خرج عن صمته الأسبوع الماضي، وذلك بعد حديث بعض من التقارير الإعلامية عن رغبته بعدم البقاء في باريس في الموسم المقبل والانضمام لنادي ريال مدريد.
وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر”: “أكاذيب كبيرة، لقد قلتها من قبل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنا سعيد للغاية”.
وكان اللاعب الفرنسي أصدر بيانًا نُشر عبر وكالة الأنباء الفرنسية أكد من خلاله أنه لم يطلب من باريس سان جيرمان عدم تمديد العقد في الموسم المقبل.