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الريال صرف النظر عن التعاقد مع هاري كين أو كاي هافرتز

خطة ريال مدريد لضم مبابي رغم رفض اللاعب !

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
خطة ريال مدريد لضم مبابي رغم رفض اللاعب !
المواطن - فريق التحرير

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لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني مصممًا على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم تأكيد اللاعب رغبته بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.

وقال الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز: إن الريال سيجهز عرضه لمحاولة إقناع نجم باريس سان جيرمان بالانضمام للفريق الملكي في صيف العام المقبل، حيث سيتم تجهيز العرض في يناير المقبل.

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وينتظر الريال موافقة لاعب باريس سان جيرمان لإعلان التعاقد معه بمجرد بداية فترة الانتقالات الصيفية للعام المقبل.

ويرفض الريال إنفاق ما يقارب الـ 100 مليون يورو لضم هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي أو ضم الألماني كاي هافرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي مفضلين ضم نجم باريس سان جيرمان بدلًا منه.

مبابي يخرج عن صمته 

وكان مبابي خرج عن صمته الأسبوع الماضي، وذلك بعد حديث بعض من التقارير الإعلامية عن رغبته بعدم البقاء في باريس في الموسم المقبل والانضمام لنادي ريال مدريد.

مبابي وغريزمان

وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر”: “أكاذيب كبيرة، لقد قلتها من قبل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنا سعيد للغاية”.

وكان اللاعب الفرنسي أصدر بيانًا نُشر عبر وكالة الأنباء الفرنسية أكد من خلاله أنه لم يطلب من باريس سان جيرمان عدم تمديد العقد في الموسم المقبل.

 

 

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