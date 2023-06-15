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كشفها مستشار رئيس مكتب زيلينسكي

خطة كييف لقتل أكبر عدد ممكن من الروس

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
خطة كييف لقتل أكبر عدد ممكن من الروس
المواطن - فريق التحرير

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قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن خطط سلطات كييف تتضمن قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الروس.

وأضاف بودولياك على هواء ماراثون تلفزيوني لعموم أوكرانيا: “هناك خطة واحدة: التقدم بشكل صارم جدًا إلى الأمام مع القضاء على أكبر عدد من الروس على هذا الطريق. بعد ذلك، لا يمكننا التوقف في مكان ما والقول: هذا كل شيء، لنفكر الآن ونتحدث بعض الشيء..هذا هو السيناريو الوحيد الممكن لأوكرانيا – الوصول إلى حدود عام 1991”.

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تصريحات متكررة

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون أوكرانيون بمثل هذه التصريحات.

في أوائل مايو، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، في مقابلة مع Yahoo News إن الهيئات الأمنية المختصة الأوكرانية “قتلت وستستمر في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى تحقيق النصر الكامل”.

ثم اعترف بودانوف، بتورط سلطات كييف في الهجمات الإرهابية ضد شخصيات روسية بارزة، ونوه بأن الجانب الأوكراني تمكن من الوصول إلى الكثيرين من الروس.

الرد الروسي

وردت روسيا على ذلك، بتعميم رسالة على مجلس الأمن الدولي بخصوص خطابات الكراهية هذه.

ردًا على تصريحات بودانوف، دعا الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى الامتناع عن الخطاب الذي “يشعل” الوضع بدلا من “تهدئته”.

في مايو الماضي، زعم بودولاك بنفسه بأنهم في أوكرانيا يحقدون على روسيا ويكرهونها، ووعد بملاحقة روسيا دائمًا في كل مكان، “لمعاقبتها قانونيًا أو جسديًا”.

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