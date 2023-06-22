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خطة مانشستر سيتي لمنع برناردو سيلفا من الانتقال إلى الهلال

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
خطة مانشستر سيتي لمنع برناردو سيلفا من الانتقال إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لمنع انتقال نجمه البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف نادي الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان موقع Relevo الإسباني قال إن سيلفا صاحب الـ28 عامًا مطلوب في الهلال وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن مانشستر سيتي سيقترح على اللاعب البرتغالي تجديد عقده الذي ينتهي في صيف العام بعد المقبل 2025.

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حلم انضمام برناردو سيلفا لـ برشلونة ينتهي!

وكان سيلفا في وقت سابق أعرب عن رغبته في اللعب مع برشلونة الإسباني، لكن الأزمة المالية التي يُعاني منها برشلونة قد تمنع انضمام اللاعب للنادي الكتالوني.

يذكر أن سيلفا توج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022/2023.

برناردو سيلفا

عرض ضخم من الهلال 

وأكد الصحافي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، أن نادي الهلال يعتزم تقديم عرض ضخم لضم البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

برناردو سيلفا

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