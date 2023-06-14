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بعد اهتمام الأهلي والنصر بالتعاقد معه

خطة مودريتش لرفض عروض دوري روشن والبقاء في ريال مدريد

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
خطة مودريتش لرفض عروض دوري روشن والبقاء في ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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رغب كل من الأهلي والنصر مؤخرًا، في التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن الدولي الكرواتي لا يفكر في الانتقال لدوري روشن السعودي رغم اهتمام الأهلي والنصر بالتعاقد معه.

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ريال مدريد قد يصدم مودريتش

ولكن أفاد موقع Diario madridista الإسباني أن مودريتش لايرغب في الرحيل رغم قدوم العروض السعودية له، حيث يرغب اللاعب في عقد جلسة مع نادي الريال لحسم مصيره ومعرفة رأي النادي في العروض السعودية المقدمة له.

وتكمن خطة اللاعب الكرواتي في تحريك إدارة الريال لكي تقدم له عرضًا مغريًا للبقاء حتى يُمنح الفرصة لرفض العروض السعودية، لكن إدارة الريال لا تفكر في زيادة عرضها للاعب الكرواتي مما يجعل الأندية السعودية تتسابق للتعاقد معه.

وكان اللاعب الكرواتي وافق مؤخرًا على تجديد العقد مع ريال مدريد حتى عام 2024 كدليل منه على رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد.

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