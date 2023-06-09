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مع اقتراب إجازة نهاية العام

خطط لقضاء إجازة نهاية العام ونصائح لسفر آمن

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
خطط لقضاء إجازة نهاية العام ونصائح لسفر آمن
المواطن - فريق التحرير

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أيام قليلة وتبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، ومن المقرر أن يستمر الطلاب في الذهاب للمدارس حتى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم 29-11-1444، أي تنطلق الاختبارات بعد 10 أيام تقريبا.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثالث يوم 4-12-1444هـ الموافق 22 يونيو 2023.

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اقتراب موسم الإجازات

ومع بداية موسم الإجازات، يخطط البعض لقضاء الإجازة واستغلالها على الوجه الأمثل، حيث يفضل البعض قضاء الإجازة مع الأهل وزيارة الأقارب وصلة الرحم.

ومع انتعاش السياحة الداخلية في المملكة، يفضل البعض الآخر زيارة الأماكن السياحية التي تزخر بها المملكة في جميع المناطق.

وينصح الخبراء بالتخطيط الجيد لاستغلال الإجازة على الوجه الأمثل والاستفادة منها قدر الإمكان، سواء من خلال الترفيه والسفر والترحال والترويح عن النفس واكتساب الخبرات وزيارة الأقارب وتخصيص وقت للاستزادة من العلوم النافعة قضاء وقت مع العائلة.

قضاء إجازة سعيدة

مع قرب انتهاء الاختبارات، وبداية موسم العطلات الصيفية والإجازات الخاصة بالحج، يسعى الكثير إلى قضاء وقت ممتع خلال هذه العطلة بالسفر إلى وجهة سياحية مميزة، ولذا من الضروري مراعاة بعض الأمور لسفر آمن وقضاء رحلة سعيدة.

أيضا ينصح الخبراء بأهمية اتباع بعض إرشادات السلامة أثناء السفر، لقضاء الإجازة في أمن وسلامة وأمان.

وقدم مجلس شؤون الأسرة، عدة إرشادات للأسرة من أجل سفر آمن في الإجازات، قائلًا إن التخطيط الأسري الجيد قبل السفر يساعد في تعزيز فرص تمتع أفراد العائلة بالإجازة بأمان وطمأنينة.

خطوات مهمة قبل السفر للإجازات

وأوصى المجلس في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، بـ 6 خطوات مهمة للأسرة قبل السفر للإجازات والتي تتمثل في:

1- وضع خطة قبل السفر.

2- البحث جيدًا عن المدينة المراد السفر إليها.

3- التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة.

4- اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية.

5- مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة.

6- معرفة خدمات الطوارئ بالمكان.

مؤشرات السياحة الداخلية

وكشف المجلس، عن مؤشرات السياحة الداخلية، قائلة إن المملكة قفزت 10 مراتب في تصنيف السياحة عالميًا 2022، كما حققت 34% نموًا في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019.

 

 

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