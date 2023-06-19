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اختيار الصك المراد واستعراض تفاصيله

خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة عبر تطبيق توكلنا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة عبر تطبيق توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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أتاح تطبيق توكلنا، خدمة استعراض بيانات الصكوك الموثقة لدى وزارة العدل، وذلك عبر تطبيق توكلنا خدمات بطريقة ميسرة وسهلة.

وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول واستعراض الصكوك، وإمكانية مشاركة الصكوك وحفظها بصيغة PDF.

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استعراض بيانات الصكوك الموثقة

ويمكن استعراض بيانات الصكوك الموثقة عبر تطبيق توكلنا بهذه الخطوات البسيطة:

1- الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات اختيار لوحة البيانات.

2- الدخول إلى خدمة صكوكي، تظهر للمستخدم جميع الصكوك المسجلة لديه.

3- اختيار الصك المراد استعراضه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به، مثل المعلومات الشخصية، توقيع الموثق، وتفاصيل الصك نفسه.

4- يمكن حفظ وثيقة الصك ومشاركتها، من خلال أيقونة المشاركة أعلى الصفحة واختيار الإجراء المناسب.

وبهذه الخطوات الأربع، يمكن الوصول إلى بيانات الصكوك الموثقة لديك واستعراضها بسهولة وملائمة من خلال تطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا

ويعد تطبيق توكلنا من التطبيقات المهمة والتي تقدم خدمات متنوعة للمستخدمين في السعودية، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل مريح وآمن.

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