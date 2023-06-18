خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل

تواصل الكويت، تفعيل العمل بالبصمة البيومترية التي قامت بتطبيقها من 12 مايو الماضي، والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر.

وأنشأت وزارة الداخلية في الكويت مجموعة من المراكز لتقديم هذه الخدمة، ويتم حجز موعد للبصمة البيومترية من خلال تطبيق سهل (هنا).

حجز موعد البصمة البيومترية

ويتم حجز موعد البصمة البيومترية بخطوات بسيطة عبر تطبيق سهل وتتمثل في:

1- الدخول على تطبيق سهل من خلال الهاتف، أو تثبيت التطبيق إذا لم يكن مثبتًا قبل ذلك.

2- من الصفحة الرئيسية للتطبيق يتم الدخول على خيار “المواعيد”.

3- الضغط على خيار “حجز موعد”.

4- الضغط على خيار “وزارة الداخلية”، ومن القائمة الفرعية لخدمات وزارة الداخلية يتم الضغط على خيار “الإدارة العامة للأدلة الجنائية”، ومنها يتم الضغط على خدمة البصمة البيومترية.

5- بعد ذلك يتوجه التطبيق إلى صفحة الخدمة، فيتم اختيار المركز الأقرب من المستفيد لحجز موعد البصمة البيومترية، ثم اختيار الموعد واختيار الساعة المراد عمل الزيارة للمركز خلالها.

مراكز إجراء البصمة البيومترية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت عن تجهيز 4 مراكز لاستقبال الأفراد وإجراء البصمة البيومترية، وهي مركز: مركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الجهراء، ومركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في علي صباح السالم، ومركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في منطقة غرب مشرف، ومركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في حولي.

تطبيق سهل

تطبيق “سهل” هو تطبيق حكومي موحد للخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية وينجز من خلاله المواطن الكويتي والمقيم الخدمات والمعاملات بشكل أكثر سهولة وسرعة وفعالية وفق معايير جودة مميزة.