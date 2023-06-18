Icon

استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 Icon ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon تشكيل مباراة كرواتيا وإسبانيا المتوقع Icon ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالجوف Icon جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال Icon خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل Icon كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول Icon 3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد Icon إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية Icon مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر

خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل الكويت، تفعيل العمل بالبصمة البيومترية التي قامت بتطبيقها من 12 مايو الماضي، والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر.

وأنشأت وزارة الداخلية في الكويت مجموعة من المراكز لتقديم هذه الخدمة، ويتم حجز موعد للبصمة البيومترية من خلال تطبيق سهل (هنا).

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام

حجز موعد البصمة البيومترية

ويتم حجز موعد البصمة البيومترية بخطوات بسيطة عبر تطبيق سهل وتتمثل في:

1- الدخول على تطبيق سهل من خلال الهاتف، أو تثبيت التطبيق إذا لم يكن مثبتًا قبل ذلك.

2- من الصفحة الرئيسية للتطبيق يتم الدخول على خيار “المواعيد”.

3- الضغط على خيار “حجز موعد”.

4- الضغط على خيار “وزارة الداخلية”، ومن القائمة الفرعية لخدمات وزارة الداخلية يتم الضغط على خيار “الإدارة العامة للأدلة الجنائية”، ومنها يتم الضغط على خدمة البصمة البيومترية.

5- بعد ذلك يتوجه التطبيق إلى صفحة الخدمة، فيتم اختيار المركز الأقرب من المستفيد لحجز موعد البصمة البيومترية، ثم اختيار الموعد واختيار الساعة المراد عمل الزيارة للمركز خلالها.

مراكز إجراء البصمة البيومترية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت عن تجهيز 4 مراكز لاستقبال الأفراد وإجراء البصمة البيومترية، وهي مركز: مركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الجهراء، ومركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في علي صباح السالم، ومركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في منطقة غرب مشرف، ومركز الإدارة العامة للأدلة الجنائية في حولي.

تطبيق سهل

تطبيق “سهل” هو تطبيق حكومي موحد للخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية وينجز من خلاله المواطن الكويتي والمقيم الخدمات والمعاملات بشكل أكثر سهولة وسرعة وفعالية وفق معايير جودة مميزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم