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مسؤول عن اجتياح الحدود مع المكسيك

خطوة حذرة من الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
خطوة حذرة من الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن
المواطن - فريق التحرير

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أقدم الجمهوريون في الكونجرس على أول خطوة حذرة، الخميس، في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

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خطوة الكونجرس الأمريكي

ويتهم أعضاء الكونجرس هؤلاء الرئيس الديمقراطي بأنه مسؤول عن “اجتياح” على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.

وينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس بتهمة “الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى”.

وذكرت النائبة لورين بوبرت في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها أن الرئيس بايدن “عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأمريكي للخطر”. تعتقد هذه الجمهورية التي تمثل كولورادو أن بايدن يستحق العزل من منصبه لهذا السبب.

إقالة رسمي

لكن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضيًّا جدًّا حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي.

وترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال؛ خوفًا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.

بدلًا من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، فضّل الجمهوريون في مجلس النواب الخميس إجراء تصويت في اللجنة أولًا؛ ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترامب.

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