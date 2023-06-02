خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات

الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير الاتحاد يفاوض حارس النصر! تفاصيل عرضي الهلال وإنتر ميامي لـ ميسي تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية هالاند: أحلم بتحقيق الثلاثية كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024 إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين
حث خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، المصلين على التقرب إلى الله بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، مؤكدًا أن الإيمان بالله وحده سبب لحب الله تعالى عباده.
وأضاف بليلة خلال خطبة الجمعة اليوم: إن من أعظم ما يسمو إليه العبد، ويسعى سعيه لنيله حب الله تعالى له، لأنه حب الخالق العظيم لعبده ومن بيده نفعه وضره، وإحياؤه وإماتته.
وتابع: وإن لبلوغ تلك المرتبة الكبرى طرقًا، فأولها وأولاها الإيمان بالله سبحانه، فكلما كان العبد أقوى إيمانًا ازداد حب الله له.
واستطرد قائلًا: يستقيم القلب بالإيمان الصادق وهو من أسباب محبة الله، فتحقيق الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، حيث إن تحقيقه بالقلب يكون بتصديق الله تعالى، وما يجب له وإقراراه وإذعانه، وتحقيقه باللسان يكون بالنطق بكلمة التوحيد، وتحقيقه بالجوارح يكون بالعمل الصالح.
وأكمل: ومن أسباب محبة الله لعبده اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به والعمل بسنته.
وأرف: ومن أسباب حب الله تعالى لعبده التقرب له سبحانه بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، مشددًا: التمسوا أسباب محبة الله لتنالوا الشرف الأسمى، فإذا أحب الله عبده نشر له القبول وأحله في قلوب أهل الأرض والسماء.
فيديو | خطيب المسجد الحرام بندر بليلة: يستقيم القلب بالإيمان الصادق وهو من أسباب محبة الله#الإخبارية pic.twitter.com/52Xi5jpCQi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2023
فيديو | خطيب المسجد الحرام بندر بليلة: تقربوا لربكم بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات #الإخبارية pic.twitter.com/5pkSFxbhua
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2023