خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات

حث خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، المصلين على التقرب إلى الله بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، مؤكدًا أن الإيمان بالله وحده سبب لحب الله تعالى عباده.

حب الله تعالى

وأضاف بليلة خلال خطبة الجمعة اليوم: إن من أعظم ما يسمو إليه العبد، ويسعى سعيه لنيله حب الله تعالى له، لأنه حب الخالق العظيم لعبده ومن بيده نفعه وضره، وإحياؤه وإماتته.

وتابع: وإن لبلوغ تلك المرتبة الكبرى طرقًا، فأولها وأولاها الإيمان بالله سبحانه، فكلما كان العبد أقوى إيمانًا ازداد حب الله له.

أسباب محبة الله

واستطرد قائلًا: يستقيم القلب بالإيمان الصادق وهو من أسباب محبة الله، فتحقيق الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، حيث إن تحقيقه بالقلب يكون بتصديق الله تعالى، وما يجب له وإقراراه وإذعانه، وتحقيقه باللسان يكون بالنطق بكلمة التوحيد، وتحقيقه بالجوارح يكون بالعمل الصالح.

وأكمل: ومن أسباب محبة الله لعبده اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به والعمل بسنته.

وأرف: ومن أسباب حب الله تعالى لعبده التقرب له سبحانه بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، مشددًا: التمسوا أسباب محبة الله لتنالوا الشرف الأسمى، فإذا أحب الله عبده نشر له القبول وأحله في قلوب أهل الأرض والسماء.

فيديو | خطيب المسجد الحرام بندر بليلة: يستقيم القلب بالإيمان الصادق وهو من أسباب محبة الله#الإخبارية pic.twitter.com/52Xi5jpCQi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2023