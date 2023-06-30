Icon

خطيب المسجد النبوي: داوموا على الطاعات فالقليل الدائم قصد واعتدال Icon خطيب المسجد الحرام : الحجاج لم يقلقهم صراخ ماكر أو محاولات مفسد مكابر Icon فرنسا تشتعل بنيران الاحتجاجات وإصابة 249 شرطيًّا في المواجهات Icon وكالة الشوؤن النسائية تقدم الهدايا لقاصدات المسجد الحرام Icon الأرصاد: الطقس صحو على مكة ومنى Icon أكثر الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة بالرياض Icon حاجة جزائرية منومة : نشعر بالأمان وين نروح Icon تفويج مثالي للحجاج في منشأة الجمرات ثاني أيام التشريق Icon المسجد الحرام جاهز لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع Icon الأرصاد: أمطار رعدية وتدني الرؤية على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حث على اغتنام مواسم الطاعات والتقرب بالعمل الصالح

خطيب المسجد النبوي: داوموا على الطاعات فالقليل الدائم قصد واعتدال

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
خطيب المسجد النبوي: داوموا على الطاعات فالقليل الدائم قصد واعتدال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي المسلمين بتقوى الله عز وجل.

خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم: “تتوارد علنا مواسم الطاعات والخيرات، وتتوالى الفرص والمناسبات، فيشمّر فيها العقل عن ساعد الجد، ويستحث الهمة ويترقى في سلم الفضائل، يسمو بروحه ويغذي إيمانه، ويعزز رصيده ويستدرك ما فات، ويستعد لما هو آت، ويسد ما سها عنه وغفل، ويصلح ما عسى أن يكون من الخلل، فإذا ما انتقضت تلك المواسم تغير حال بعضنا فيضعف النشاط، ويتراجع الحماس، وتخوا الهمة، وهذا يحدونا أن نتساءل عن المسار الأسلم والهدي الأقوم للعمل على مدار العام.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع مجموعة المجدوعي

وظائف شاغرة في فروع مجموعة المجدوعي

الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر

الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر

المداومة على الطاعات

وأضاف فضيلته: “لعلنا نستلهم الحواب الشافي والعلم الوافي من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي جلّته لنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين سألها علقمة كيف كان عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ فقالت: (لا كان عمله ديمة)، أي كان عمله دائماً لا ينقطع.

القصد والاعتدال

وبين فضيلته: “أن هذا النهج النبوي والسلوك التعبدي يجعل المرء دائم الصلة بخالقه مقبلاً على ربه فالقليل الدائم قصد واعتدال وهو لطيف على القلب لا تجد له ثقلاً تشتاق إليه النفس وتقبل عليه لأجل تنوعه والقليل مع الدوام كثير ومع صدق النية مضاعف وأثره في النفس عميق واعلم أن ساعات زمانك التي تنظر إليها بعين التقليل إذا استثمرتها بعمل دائم حققت الكثير في حياتك”.

تخصيص الأوقات

وحث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي المسلمين بتخصيص وقت قليل دائماً كحفظ القران أو لطلب العلم أو قراءة سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قراءة مفيدة أو الجلوس مع الأولاد للتربية أو في عمل تطوعي فسيبلغ مراده ويحقق أهدافه وسيظهر أثر ذلك على حياته وسعة فكرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم