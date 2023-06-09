خطيب المسجد النبوي: سيرة الأنبياء فيها دروس وعبر اتعظوا بها ومنها

أكد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي، أن سيرة الأنبياء فيها دروس وعبر، داعيًا المصلين بأن يتعظوا بها ومنها.

تقوى الله

وأوصى الثبيتي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي المصلين بتقوى الله، قائلا: أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة آل عمران: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون”.

قصة إبراهيم عليه السلام

وتابع: في سير الأنبياء دروس وعبر، وسيرة خليل الله إبراهيم عليه السلام لها ارتباط وثيق في بعض صفحاتها بموسم الحج وبيت الله الحرام، مضيفًا: جاء إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمه حتى وضعهما في المكان الذي بنى فيه البيت فوق زمزم أعلى المسجد الحرام، مكان لا يبدو فيه أي مظهر من مظاهر الحياة لا بشر ولا ماء، ووضع بجانبها جرابًا فيه تمر وسقاءً من ماء، ثم قفل إبراهيم راجعًا من حيث قدم، فتبعته أم إسماعيل وقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، تردد ذلك مرارًا وهو لا يلتفت إليها، ثم قالت: آلله أمرك بهذا؟، فقال نعم، قالت: إذن لا يضيعنا .

واستطرد خطيب المسجد النبوي قائلًا: موقف مذهل، وحدث عجيب، وسمو ثبات في ساعة ابتلاء لا يبلغه إلا العظماء، العظماء بإيمانهم ويقينهم وتوكلهم.