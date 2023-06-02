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الله تعالى بين أسباب السعادة وحذر من الشقاء

خطيب المسجد النبوي: شريعة الله سبب سعة الأرزاق

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
خطيب المسجد النبوي: شريعة الله سبب سعة الأرزاق
المواطن - فريق التحرير

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شدد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي الحذيفي، بأن صلاح المجتمعات لن تتم إلا بشريعة الله، وسنته، وهي سبب في سعة المعايش والأرزاق.

سعادة الدنيا والآخرة

وقال الحذيفي في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، لتنالوا سعادة الدنيا والآخرة آمنوا بما أُنزِلَ من ربكم.

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وتابع: قد علم ربكم ضرورة حاجتكم إلى ما فيه صلاحكم في دينكم ودنياكم، وعلم أن عقول البشر مهما ارتقت وبلغت من التجارب لن تدرك أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، ولذلك بين الله أسباب السعادة الدنيوية والأخروية للعباد، وحذر العباد من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة رحمة من الرب تباك وتعالى، وإقامة على الحجة على الخلق.

أسباب السعادة

واستطرد: وإذا كان أكمل الخلق عقلا وحكمة، وفطرة، وأكمل الخلق خَلْقًا وخُلقًا، وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعلم إلا ما علمه الله تعالى، ولم يهتد إلى أسباب السعادة إلا بما أوحاه لله إليه من الكتاب والحكمة، فغيره من الأمة من باب أولى لا يعلم أسباب السعادة الدنيوية والأخروية إلا بما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكمل خطيب المسجد النبوي: لن تصلح مجتمعاتكم إلا بشريعة الله، ولا يصلح المجتمع إلا كلام الله وتشريعه وإقامة كتاب الله الذي هو سبب في سعة المعايش والأرزاق.

 

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