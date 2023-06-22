الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة الحرم المكي يتهيأ لاستقبال أول جمعة في ذي الحجة باكستان تجمع الحمض النووي لـ200 أسرة بعد غرق زورق اليونان خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة مليون عبوة ماء زمزم للحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة خدمات الإنترنت للحجاج جاهزية واستعدادات بأعلى المعايير لوكاكو يرفض عرض الهلال مجددًا خالد العيسى رئيسًا لـ الأهلي لحظة القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية في العاصمة المقدسة فهد بن نافل رئيسًا لـ الهلال بالتزكية
قال خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا حطام الغواصة تايتن في قاع المحيط بجوار تيتانيك.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، اكتشاف الحطام دليل على فقدان الغواصة وأبلغنا أسر الضحايا.
وتابع خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة.
وأعلن مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة.
من جانبه، قال مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة: قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي.
وتابعت شركة أوشن غيت المشغلة للغواصة المفقودة: نحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة تايتن.