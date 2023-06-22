خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة

قال خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا حطام الغواصة تايتن في قاع المحيط بجوار تيتانيك.

الغواصة المفقودة

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، اكتشاف الحطام دليل على فقدان الغواصة وأبلغنا أسر الضحايا.

وتابع خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة.

خفر السواحل الأمريكي

وأعلن مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة.

من جانبه، قال مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة: قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي.

وتابعت شركة أوشن غيت المشغلة للغواصة المفقودة: نحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة تايتن.