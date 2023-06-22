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اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة

خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة
المواطن - فريق التحرير

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قال خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا حطام الغواصة تايتن في قاع المحيط بجوار تيتانيك.

الغواصة المفقودة

الغواصة المفقودة

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، اكتشاف الحطام دليل على فقدان الغواصة وأبلغنا أسر الضحايا.

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الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

وتابع خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة.

خفر السواحل الأمريكي

وأعلن مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة.

من جانبه، قال مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة: قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي.

وتابعت شركة أوشن غيت المشغلة للغواصة المفقودة: نحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة تايتن.

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