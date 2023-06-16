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قبل توقيع العقود رسميًا

خلاف وحيد بين الاتحاد وكانتي

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
خلاف وحيد بين الاتحاد وكانتي
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر جماهير نادي الاتحاد، الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

عمولة وكيل كانتي تُعطل الصفقة

وأشار الصحافي في شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا إلى أن هناك خلافًا وحيدًا بين الاتحاد والنجم الفرنسي حتى الآن، وهو عمولة الوكيل.

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وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الوكيل يطلب مبلغًا ضخمًا، ولم يحصل عليه حتى الآن، موضحًا أن كانتي سيحصل على 25 مليون دولار في الموسم بدون حقوق الصور والصفقات التجارية.

كانتي
النجم الفرنسي – المصدر thesun

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الجمعة، أن كانتي في طريقه إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي الاتحاد، مشددة على أنه خضع للفحص الطبي، ويتبقى بعض الأمور البسيطة قبل التوقيع الرسمي.

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب النجم الفرنسي صاحب الـ32 عامًا، من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

ويملك كانتي مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي مع فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، حيث توج بعدد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، كما حصد لقب مونديال 2018 مع فرنسا.

كانتي
كانتي – المصدر @FabrizioRomano

ثاني صفقات الاتحاد

وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم تشيلسي، سيكون ثاني صفقات الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر أيضًا.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

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