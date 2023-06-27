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سيدة شعرت براكب خلفها يدغدغ ساقها بقدميه الحافيتين

خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لـواقعة غريبة حدثت لراكبة على متن طائرة، وحصدت ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك.

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وقعة غريبة على متن طائرة

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، قالت الراكبة، إن خلع الأحذية والجوارب أثناء رحلات الطيران أمر غير محبذ، لكن عندما يصل الأمر إلى حد لمس ركاب الآخرين، يصبح الأمر أسوأ بكثير.

وقالت الصحيفة، هذا ما حدث لراكبة كانت على متن طائرة، حين شعرت براكب خلفها يدغدغ ساقها بقدميه الحافيتين.

ونشرت الراكبة تيفونا على حسابها في تيك توك مقطعًا يظهرها “مصدومة” مما حصل، بعدما تمكن الراكب من الوصول إلى “مساحتها الشخصية” داخل المقصورة.

30 مليون مشاهدة

وذكرت: “مستحيل أن يقوم الناس بأمر كهذا.. أنا مصدومة.. أسوأ ما في الأمر أنني رأيته فيما بعد يرتدي أحذية رياضية”.

وحصد المقطع نحو 30 مليون مشاهدة منذ مشاركته قبل 4 أيام فقط، فيما أبدى الناس غضبهم من الواقعة.

وقال أحد المعلقين: “يجب اعتبار الأمر بمثابة جريمة”، فيما ذكر آخر “أعتقد أنني كنت سأسكب الشاي الساخن على قدميه، حتى يدرك أنه تجاوز منطقة جلوسه”.

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