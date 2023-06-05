Icon

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن Icon الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج Icon الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج Icon الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بمنطقة أوليانوفسك غربي روسيا

خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت السلطات الروسية، أن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات، بعد احتسائهم مشروباً يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك غربي روسيا.

مستر سيدر

وذكر أليكسي روسكيخ، حاكم المنطقة، أن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية مستر سيدر، مشيراً إلى أنه تم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولجا في براميل سعتها 30 لتراً.

قد يهمّك أيضاً
رونالدو يواجه بنزيما في الدوري السعودي بعد غياب سنتين

رونالدو يواجه بنزيما في الدوري السعودي بعد غياب سنتين

الغذاء والدواء: 7 آثار صحية جراء التعرض للمبيدات الحشرية

الغذاء والدواء: 7 آثار صحية جراء التعرض للمبيدات الحشرية

واسترسل روسكيخ: يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول.

واختتم الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم