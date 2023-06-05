خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا

كشفت السلطات الروسية، أن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات، بعد احتسائهم مشروباً يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك غربي روسيا.

مستر سيدر

وذكر أليكسي روسكيخ، حاكم المنطقة، أن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية مستر سيدر، مشيراً إلى أنه تم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولجا في براميل سعتها 30 لتراً.

واسترسل روسكيخ: يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول.

واختتم الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة.