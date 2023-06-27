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بدأ التطوع مع الكشافة منذ 30 عامًا

خمسيني مصاب بشلل الأطفال ينافس الشباب في خدمة الحجاج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
خمسيني مصاب بشلل الأطفال ينافس الشباب في خدمة الحجاج
المواطن - واس

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 يمارس القائد الكشفي يوسف بن علي الوهيبي، من كشافة تعليم محافظة عنيزة، حياته بشكل طبيعي منذ أكثر من خمسة عقود، حيث لم تمنعه إعاقته بشلل الأطفال الذي تعرض لها منذ كان طفلاً في عامه الثاني، من الانخراط مع زملائه ومنافسة كل من حوله، للوصول إلى مبتغاه وتحقيق أهدافه، ومنها مشاركته في خدمة حجاج بيت الله الحرام لسنوات عدة من خلال معسكرات الخدمة العامة، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تطوعه بالكشافة

وأوضح الوهيبي أنه منذ تعرضه للإصابة بشلل الأطفال وهو يمارس حياته بشكل طبيعي مع أقرانه منذ كان طفلاً مروراً بالمراحل الدراسية وحتى أصبح معلماً، مشيرًا إلى أنه بدأ التطوع مع الكشافة منذ 30 عاماً سواء في المدرسة أو في حياته بشكل عام، حيث تميز مع كشافيه على مستوى المحافظة وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وحققت وحدته الكشفية الكثير من الإنجازات، إضافة إلى مشاركته المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج.

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ودعا الوهيبي جميع ذوي الإعاقة والهمم بالانخراط ومشاركة الجميع في التطوع بشكل عام سواء في النشاط الكشفي أو في أي مجال آخر لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم وإرسال إشارات للجميع بأن الإعاقة تكمن في الفكر والعقل وليس في الجسد، سائلاً الله أن يكتب الأجر للجميع، وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.

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