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بعد رحيله إلى الاتحاد

خياران أمام ريال مدريد لتعويض بنزيما

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
خياران أمام ريال مدريد لتعويض بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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استقرت إدارة نادي ريال مدريد، على مهاجم الفريق بالموسم الرياضي الجديد، لتعويض الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف.

بنزيما ينضم للاتحاد

ونجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في مسيرة دامت لـ14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

ريال مدريد يحدد البدلاء

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مهاجم ريال مدريد لن يكون الفرنسي كيليان مبابي، أو الإنجليزي هاري كين.. المهاجم الذي سيتعاقد معه المرينغي هو الإسباني خوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

وأضافت: “الريال ينتظر انتهاء فترة التوقف الدولي، يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن الصفقة، فكرة ضم مبابي بالتحديد تغري المرينغيبكل تأكيد، لكنهم لا يريدون الدخول في أي صدامات مع باريس سان جيرمان”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “بالإضافة إلى ذلك، لا ينوي فلورنتينو بيريز رئيس الريال دفع 200 مليون يورو لضم لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل”.

خوسيلو ماتو - ريال مدريد
خوسيلو ماتو

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “طرح اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، على طاولة ريال مدريد، خاصة أنه يمكن أن ينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل 12 مليون يورو فقط”.

وجاء في ختام التقرير: “لا يمانع اللاعب فكرة الخروج معارًا في الموسم المقبل، ويتبقى حسم الاتفاق مع يوفنتوس، الذي يفضل بيعه مقابل 70 مليون يورو”.

دوسان فلاهوفيتش
فلاهوفيتش – المصدر @juventusfcen

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