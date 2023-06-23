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بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

خياران يحسمان مصير أحمد حجازي في الاتحاد

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
خياران يحسمان مصير أحمد حجازي في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد تترقب مصير اللاعب أحمد حجازي مع الفريق، وذلك بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية موسم 2022/ 2023، وذلك في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن نهاية شهر مايو الماضي.

إصابة أحمد حجازي

وتحدث الإعلامي المصري مدحت شلبي أمس في برنامجه “مساء On Time” على قناة On Time Sports المصرية عن مصير حجازي قائلًا: “إدارة الاتحاد تدرس إسقاط اسمه من القائمة طوال الموسم المقبل أو إسقاط اسمه وقيده من جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وسوف يحصل على كل مستحقاته المالية”.

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وكشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين، لتدعيم مركز الدفاع؛ وذلك تعويضًا لإصابة المدافع حجازي.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وقال الإعلامي الرياضي “فيصل الرقيبة” عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ نجم الهلال السابق ومدافع نادي الوحدة الحالي.

ولعب عبدالله الحافظ من قبل في صفوف فريق الاتفاق وأونياو ليريا البرتغالي ولعب مع الهلال من الفترة من 2013 إلى 2020.

 

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