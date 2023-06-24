دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لـ الملك سلمان وولي العهد يؤديان الحج الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة سعود الطبية: يُفضّل تأجيل حج الحامل في حال وجود تاريخ مرضي وظائف شاغرة بـ الجامعة السعودية الإلكترونية أكاديمية طويق تحتفي بإنجازات 4 سنوات بـ 60 شراكة عالمية 99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي رئيس سدايا: نعمل على تسخير منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الحجاج أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، يؤديان الحج خلال عام 1419هـ/ 1999.
وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة: “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم حج عام 1419هـ/ 1999م”.
وظهر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بملابس الإحرام خلال تأدية مناسك الحج.