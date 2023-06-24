دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لـ الملك سلمان وولي العهد يؤديان الحج

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، يؤديان الحج خلال عام 1419هـ/ 1999.

الملك وولي العهد يؤديان مناسك الحج

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة: “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم حج عام 1419هـ/ 1999م”.

وظهر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بملابس الإحرام خلال تأدية مناسك الحج.