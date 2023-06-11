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عن طريق منح أسهم

دار المعدات تعلن زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
دار المعدات تعلن زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

زيادة رأسمال الشركة

وتفصيلاً، أكدت الشركة في بيان لها على “تداول”، صدور قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22 ذي القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين.

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تاريخ الاستحقاق

وتستهدف الزيادة تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي.

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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