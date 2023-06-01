بعد غياب طويل عن أثير الإذاعة وانشغاله في العمل الإعلامي التلفزيوني، يعود داود الشريان إلى راديو MBC FM عبر البرنامج الاجتماعي اليومي الجديد “الثانية مع داود” الذي يُبث من المقرّ الرئيسي لـ “مجموعة MBC” في العاصمة الرياض، يومياً في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت السعودية، ويُعاد مساءً في تمام الثامنة؛ فيما يُبث على الهواء مباشرةً عبر تطبيق “MBC مود”.

يناقش البرنامج الجديد للشريان الموضوعات المختلفة التي تهم المواطن السعودي، ويطرح الأسئلة المتنوعة التي تدور في أذهان الناس على طاولة المسؤولين. في موازاة ذلك يستطلع البرنامج آراء المستمعين حول القضايا اليومية المطروحة للنقاش في كل حلقة.

داود الشريان يعود إلى إذاعة MBC FM

في هذا السياق، أعرب الشريان عن عميق سعادته بالعودة إلى MBC FM وتواصله مع المستمعين عبر الأثير الإذاعي بعد طول غياب، وأضاف: “لم أكن أعلم أن الحنين سيعيدني إلى هذا المكان بعد كل تلك السنوات.” وتوجّه الشريان إلى جمهوره في المملكة قائلاً: “اشتقت للإذاعة وللتفاعل معكم.. وفي حواراتي القادمة سنعكس المواضيع التي يجسّدها التطور الذي شمل جميع النواحي في السعودية.” وختم الشريان: “انتظروني! ولكن هذه المرة عبر الإذاعة.”

من جانبه أشاد زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC” بعودة الشريان إلى “بيته الأول” على حدّ وصفه، وأضاف: “لطالما ملأ الشريان أثير الإذاعة متعةً وفائدة في الماضي، واليوم يعود إلى بيته الأول ليجدد عهده مع المستمعين في وقت تعيش فيه إذاعات MBC عصراً جديداً من التطور الرقمي، لذا حرصنا على بثّ البرنامج مباشرةً على الهواء عبر تطبيق MBC مود، إلى جانب بثه يومياً عبر أثير MBC FM”. وختم حمزة: داود الشريان قامة إعلامية سعودية وعربية كبيرة، ويشرّفنا عودته إلى MBC FM بعد طول غياب”.