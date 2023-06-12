دب فضولي على شاطئ مزدحم بخليج المكسيك

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لرواد الشواطئ والمصطافين شاهدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع، دبًا أسود على شاطئ مزدحم في خليج المكسيك بولاية فلوريدا الأمريكية.
وشاهد العديد الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا، والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.
وبينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبا في الولاية، قالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.