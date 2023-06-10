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الآلاف يتوافدون لمشاهدة لقاء مانشستر سيتي وإنتر ميلان

دخان حريق يصل ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
دخان حريق يصل ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول
المواطن - فريق التحرير

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اندلع حريق بالقرب من ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، اليوم السبت، الذي يستضيف مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حريق بالقرب من الملعب

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الحريق نشب بالقرب من ملعب أتاتورك الأولمبي ووصل الدخان إلى نطاق الملعب.

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وواصل مشجعو مانشستر سيتي الاحتفال في الشوارع المحيطة بالملعب بإسطنبول، قبيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، وسط ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة مئوية.

نهائي دوري الأبطال

ويلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.

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