دخان حريق يصل ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول

اندلع حريق بالقرب من ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، اليوم السبت، الذي يستضيف مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حريق بالقرب من الملعب

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الحريق نشب بالقرب من ملعب أتاتورك الأولمبي ووصل الدخان إلى نطاق الملعب.

وواصل مشجعو مانشستر سيتي الاحتفال في الشوارع المحيطة بالملعب بإسطنبول، قبيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، وسط ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة مئوية.

Meanwhile in Istanbul. The smoke has reached the stadium. 🔥 #UCLfinal pic.twitter.com/O1pL4JujaM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2023

نهائي دوري الأبطال

ويلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.