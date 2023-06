دخان حريق يصل ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول

اندلع حريق بالقرب من ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، اليوم السبت، الذي يستضيف مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الحريق نشب بالقرب من ملعب أتاتورك الأولمبي ووصل الدخان إلى نطاق الملعب.

وواصل مشجعو مانشستر سيتي الاحتفال في الشوارع المحيطة بالملعب بإسطنبول، قبيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، وسط ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة مئوية.

Meanwhile in Istanbul. The smoke has reached the stadium. 🔥 #UCLfinal pic.twitter.com/O1pL4JujaM

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2023