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دخان كثيف يغطي طريق الساحل الدولي

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
دخان كثيف يغطي طريق الساحل الدولي
المواطن - جدة تصوير : شمسي الحضريتي

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غطت سحابة من الدخان الكثيف سماء خط الساحل الدولي جدة – جازان، بالقرب من المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وقد بلغت مسافة ارتداد الدخان قرابة 7 كيلومترات.

ولم يصدر عن الدفاع المدني أي بيان حتى اللحظة لتفسير سبب هذه السحابة الكثيفة.

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