دخان كثيف يغطي طريق الساحل الدولي

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غطت سحابة من الدخان الكثيف سماء خط الساحل الدولي جدة – جازان، بالقرب من المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وقد بلغت مسافة ارتداد الدخان قرابة 7 كيلومترات.
ولم يصدر عن الدفاع المدني أي بيان حتى اللحظة لتفسير سبب هذه السحابة الكثيفة.
“المواطن” ستنشر كافة التفاصيل فور ورودها من الجهات الرسمية.