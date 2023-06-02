دخان كثيف يغطي طريق الساحل الدولي

غطت سحابة من الدخان الكثيف سماء خط الساحل الدولي جدة – جازان، بالقرب من المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وقد بلغت مسافة ارتداد الدخان قرابة 7 كيلومترات.

ولم يصدر عن الدفاع المدني أي بيان حتى اللحظة لتفسير سبب هذه السحابة الكثيفة.

“المواطن” ستنشر كافة التفاصيل فور ورودها من الجهات الرسمية.