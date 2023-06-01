درجات الحرارة تتجاوز 45 مئوية على 4 مناطق بدءًا من الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية على أجزاء من السعودية من الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه من المتوقع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض من الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.