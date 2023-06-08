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درجات الحرارة تصل إلى 47 مئوية بـ 4 مناطق لمدة يومين

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
درجات الحرارة تصل إلى 47 مئوية بـ 4 مناطق لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى، على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والشرقية، وذلك يومي الجمعة والسبت.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه المناطق بين (44-47) درجة مئوية، داعيًا إلى متابعة التقارير التي يصدرها حول حالة الطقس بشكل يومي.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل.

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