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سرعة الرياح 34 كم/ساعة والرطوبة 14%

درجة الحرارة في مشعر عرفات الأعلى اليوم عند 48 مئوية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
درجة الحرارة في مشعر عرفات الأعلى اليوم عند 48 مئوية
المواطن - مكة المكرمة

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سجل مشعر عرفات اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%).

تجنب أشعة الشمس

ونبه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

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طقس مكة والمشاعر

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وغائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 34 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة.

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