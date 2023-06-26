درجة الحرارة في مشعر منى ظهر اليوم

وثق مقطع فيديو نشره المركز الوطني للأرصاد، قياس فرقه طقس مشعر منى عند الواحدة ظهر اليوم الاثنين.

وسجلت درجة الحرارة بمشعر منى عند الساعة الواحدة ظهرًا 44 درجة مئوية، فيما بلغت الرطوبة النسبية 14%، ووصلت سرعة الرياح 15 كم.

درجة حرارة الهواء

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن درجات الحرارة المعلنة من المركز في المشاعر هي درجة حرارة الهواء في الظل وليست تحت أشعة الشمس.

وأضاف القحطاني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن درجة الشعور تتفاوت بسبب العوامل الخارجية المؤثرة، لافتًا إلى أن مشعر منى يلامس 46 درجة مئوية في الظل.

وحث الحجاج على الحرص في اتباع تعليمات الجهات المختصة لسلامتهم.

مكانة مشعر منى

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.

ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم – عليه السلام – الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى – صلى الله عليه وسلم – هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستنّ المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.