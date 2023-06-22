درون تفحص طرق المشاعر وحافلات ذاتية القيادة للحجاج

إغاثي الملك سلمان يدرب 20 قابلة في اليمن ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس وزير الحج: أعداد الحجاج هذا العام تبلغ نحو 2 مليون حاج نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف الأخضر يخطف الأنظار في كأس آسيا تحت 17 عامًا الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء اعتماد إجراءات النقل الداخلي لمعلمي ينبع شركة البحر الأحمر الدولية راعيًا بلاتينيًا لـ الأهلي حتى 2026 الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444 معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أنه تم استخدام طائرات الدرون لفحص طرق المشاعر المقدسة، مع 90 كاميرا مراقبة بمكة المكرمة.
وأضاف الجاسر خلال المؤتمر الصحفي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لاستعراض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أنه سيتم تنفيذ 19 تجربة من تقنيات النقل الحديثة في موسم حج 1444، كما تم توفير طائرات الدرون لاستخدامها في فحص الطرق ومراقبة سلاسة حركة السير ونقل عينات الدم.
ولفت إلى أنه سيتم استخدام الحافلات الذكية ذاتية القيادة في موسم الحج، مع توفير مليون و700 مقعد في قطاع الطيران لخدمة الحجاج، مع الوقوف على تجربة دهان الطرق بالأبيض لقياس التأثير على سلاسة الحركة ودرجة الحرارة.
من جانبه، قال نائب وزير النقل رميح الرميح إن 75 ألف كيلومتر من شبكة الطرق تخدم مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الرميح أن شبكة الطرق في مكة المكرمة تفوق 7200 كيلومتر، أما في المدينة المنورة فتبلغ 6 آلاف كيلومتر.
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التشغيل الرسمي لقطار المشاعر سيبدأ فجر الأحد المقبل.
فيديو | نائب وزير النقل رميح الرميح: 75 ألف كيلومتر من شبكة الطرق تخدم مكة المكرمة والمدينة المنورة #بسلام_آمنين#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/5wJnxwqXc1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | وزير النقل صالح الجاسر: سيتم استخدام الحافلات الذكية ذاتية القيادة في موسم الحج #بسلام_آمنين#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/XWgTTSROVJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | وزير النقل صالح الجاسر: وفرنا طائرات الدرون لاستخدامها في فحص الطرق ومراقبة حركة السير#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/R9QUzOoYtV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023