درون تفحص طرق المشاعر وحافلات ذاتية القيادة للحجاج

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أنه تم استخدام طائرات الدرون لفحص طرق المشاعر المقدسة، مع 90 كاميرا مراقبة بمكة المكرمة.

توفير درون وحافلات ذاتية

وأضاف الجاسر خلال المؤتمر الصحفي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لاستعراض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أنه سيتم تنفيذ 19 تجربة من تقنيات النقل الحديثة في موسم حج 1444، كما تم توفير طائرات الدرون لاستخدامها في فحص الطرق ومراقبة سلاسة حركة السير ونقل عينات الدم.

ولفت إلى أنه سيتم استخدام الحافلات الذكية ذاتية القيادة في موسم الحج، مع توفير مليون و700 مقعد في قطاع الطيران لخدمة الحجاج، مع الوقوف على تجربة دهان الطرق بالأبيض لقياس التأثير على سلاسة الحركة ودرجة الحرارة.

شبكة الطرق

من جانبه، قال نائب وزير النقل رميح الرميح إن 75 ألف كيلومتر من شبكة الطرق تخدم مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح الرميح أن شبكة الطرق في مكة المكرمة تفوق 7200 كيلومتر، أما في المدينة المنورة فتبلغ 6 آلاف كيلومتر.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التشغيل الرسمي لقطار المشاعر سيبدأ فجر الأحد المقبل.

فيديو | نائب وزير النقل رميح الرميح: 75 ألف كيلومتر من شبكة الطرق تخدم مكة المكرمة والمدينة المنورة #بسلام_آمنين#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/5wJnxwqXc1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023

فيديو | وزير النقل صالح الجاسر: سيتم استخدام الحافلات الذكية ذاتية القيادة في موسم الحج #بسلام_آمنين#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/XWgTTSROVJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023