Icon

أنمار الحائلي يقترب من رئاسة الاتحاد بعد استبعاد قائمة وليد الشهري Icon تشات جي بي تي يحصل على مقبول بالفلسفة Icon إطلاق نار على وفد وكالة الطاقة الذرية بأوكرانيا Icon تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 30 يونيو Icon الهند على موعد إعصار قوي منتصف الليل Icon مواطن شهم يعطى سيارته لأسرة لا يعرفها تعطلت على طريق عام Icon مشجع صيني يقتحم أرضية الملعب لمصافحة ميسي Icon القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر اليوم Icon ياسر المسحل: سنعلن اسم المدرب الجديد للأخضر أول يوليو Icon مسلي آل معمر ينافس ثامر اليمني على رئاسة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتطلع البلدان إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها الرؤية

دعم فرنسا لاستضافة السعودية إكسبو 2030 تطور واضح للعلاقات الثنائية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
دعم فرنسا لاستضافة السعودية إكسبو 2030 تطور واضح للعلاقات الثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدر السعودية تأييد فرنسا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

تطلعات إيجابية

ويتطلع البلدان إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات، والاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.

قد يهمّك أيضاً
إنتر ميامي ينافس النصر والهلال على ضم بوسكيتس

إنتر ميامي ينافس النصر والهلال على ضم بوسكيتس

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

تعزيز الشراكة

تعمل السعودية وفرنسا على تعزيز الشراكة الإستراتيجية- الخليجية الفرنسية-، من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2023- 2028، حيث توجد فرص للتعاون بين دول الخليج وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيه.

جدير بالذكر، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد غادر الأربعاء 25/ 11/ 1444هـ الموافق 14/ 06/ 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد خلال زيارته رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالدمام
أخبار أمنية

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف
حصاد اليوم

ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف

حصاد اليوم
مان يونايتد ينافس الهلال على ضم ميسي
الرياضة

مان يونايتد ينافس الهلال على ضم ميسي

الرياضة
170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
حصاد اليوم

170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

حصاد اليوم
ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة
العالم

ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

السوق
الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع نائب وزير خارجية إيران
السعودية اليوم

الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع...

السعودية اليوم
غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بأفضل سيناريو
آخر الاخبار

غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023...

آخر الاخبار