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طالبين الرحمة والمغفرة

دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، دعوات الحجاج وخشوعهم من على جبل الرحمة في آخر ساعة من يوم عرفة.

وظهر في أحد الفيديوهات، حاج يدعو الله بخشوع وبكاء، طالبًا المغفرة في آخر ساعة من يوم عرفه.

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كما ظهر حاج يبتهل بالدعاء من على قمة جبل الرحمة، رافعًا يديه لله عز وجل طالبًا الرحمة والمغفرة.

ويترقب مشعر مزدلفة نفرة الحجاج قادمين إليه من مشعر عرفات قبل غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، استكمالًا لأداء مناسك الحج تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

 

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