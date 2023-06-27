نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع تهيئة المسجد النبوي لأداء صلاة عيد الأضحى استخدام السكوتر الكهربائي مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية والحجاج نسك الحاج في مشعر مزدلفة مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج
وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، دعوات الحجاج وخشوعهم من على جبل الرحمة في آخر ساعة من يوم عرفة.
وظهر في أحد الفيديوهات، حاج يدعو الله بخشوع وبكاء، طالبًا المغفرة في آخر ساعة من يوم عرفه.
كما ظهر حاج يبتهل بالدعاء من على قمة جبل الرحمة، رافعًا يديه لله عز وجل طالبًا الرحمة والمغفرة.
ويترقب مشعر مزدلفة نفرة الحجاج قادمين إليه من مشعر عرفات قبل غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، استكمالًا لأداء مناسك الحج تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فيديو | "رافعا يديه طالبا الرحمة"..
حاج يبتهل بالدعاء من على قمة جبل الرحمة
#يوم_عرفة
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/TYqNaDubjO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
فيديو | بالدموع.. حاج يدعي الله طالبا المغفرة في آخر ساعة من يوم #عرفة
#يوم_عرفة
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/UrX5cIORde
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023