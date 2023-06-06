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خضع لعملية جراحية ثالثة في آخر 6 أشهر

دعوات الشفاء تحيط بـ عبدالرحمن الحلافي

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
دعوات الشفاء تحيط بـ عبدالرحمن الحلافي
المواطن - فريق التحرير

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حرص الإعلاميون والجماهير من الوسط الرياضي على تقديم دعوات الشفاء لـ عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق النصر سابقًا وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال الإعلامي الرياضي والناقد الحصري في برنامج ” أكشن مع وليد” محمد الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” خالص الدعاء للباري عز وجل بأن يمن على الصديق العزيز الحلافي بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية عاجل غير آجل إنه سميع الدعاء”.

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عبدالرحمن الحلافي

أما الإعلامي عبدالرحمن الزهراني فقال عبر حسابه في “تويتر” : ” اللهم تول الأخ الحلافي بحفظك وعنايتك ورده لأمه ولأسرته وإخوانه وأخواته ولمحبيه ولا تنسوه من دعوة من مجيب وقادر رحيم”.

عبدالرحمن الحلافي

بينما قال الإعلامي خالد الشنيف: ” أسألك اللهمَّ أن تشفيه، لا ضر إلّا ضرك، ولا نفع إلّا نفعك، ولا ابتلاء إلّا ابتلاؤك، ولا معافاة إلّا معافاتك”.

وكانت بعض التقارير كشفت أن الحلافي متواجد حاليًا في بريطانيا حيث خضع اليوم لعملية جراحية ثالثة خلال آخر 6 أشهر وفق البرنامج العلاجي المقرر له من الأطباء.

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