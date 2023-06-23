دعوات لـ مقاطعة واتساب في السعودية

سادت حالة غضب عارمة بين المغردين على موقع تويتر حيث طالبوا بمقاطعة واتساب في السعودية، مشيرين إلى أن البرنامج اعتمد شعار المثلية كوجهة رسمية لفرض توجهاته الغربية والترويج لها، وهو لا يتناسب مع معتقدات الدين الإسلامي، والمجتمعات العربية والإسلامية.

مقاطعة واتساب

وتحت وسم مقاطعة واتساب في السعودية، قال أحد المغردين مستخدمًا اسم كولومبوس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، انطلاق حملة شعبية باسم مقاطعة واتساب بعد وضع حساب البرنامج الشهير شعار المثليين كواجهة رسمية وفرضه لأجندات غربية والترويج لها.

ونصح كولومبوس متابعيه ببعض البرامج البديلة، حال تم الاستجابة لمطالبهم وتم إغلاق واتساب في السعودية، وهي Beem وهو تطبيق سعودي جديد، وsignal وهو تطبيق استحوذ عليه الملياردير الأمريكي صاحب منصة تويتر إيلون ماسك.

بدوره، علق أحد الأشخاص على دعوة كولومبوس، مشيدًا بتصريحات وزير الإعلام مؤخرًا خلال مشاركته في مجلس وزراء الإعلام العرب بالمغرب، حيث طالب بضرورة الوحدة العربية لمجابهة الأخطار الثقافية التي تهدد المنطقة والأجيال الناشئة بها.

وقال المواطن عبر حساب اسمه مسقط 1970، وزير الإعلام طالب بضرورة الوحدة العربية لمجابهة الأخطار الثقافية التي تهدد المنطقة والأجيال الناشئة بها، مشيرًا إلى أن الدول العربية – إن اتحدت – تشكل سوقًا هامًا يستحيل الاستغناء عنه لدى كبرى الشركات. مع نصف مليار نسمة من البشر، مضيفًا: ويمكن للحكومات العربية فرض آرائها وقوانينها وشروطها وضوابطها إن اتحدت.

بدورها، تفاعلت ليلى مع الوسم، قائلة: يا رب يحذفوا التيك توك والسناب واليوتيوب.

على صعيد متصل، شارك أحد المواطنين التعليقات، داعيًا الله أن يكف عنهم مكائد البشر أجمع التي تنشر سمومهم في عقول الشباب، حيث قال: إن لقول: الله أكبر شأنًا مختلفًا عند استشعارها والتأمّـل فيها، الله أكبر من خوفك، الله أكبر من قلقك، الله أكبر من مرضك، الله أكبر من وجعك، الله أكبر من حزنك، الله أكبر من مكائد البشريّة أجمع، الله أكبـر من كل شيء على وجه هذه الأرض.

مواجهة المحتوى المخالف

وكان وزير الإعلام سلمان الدوسري، قد أكد خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الـ 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بالرباط الأربعاء الماضي، الحاجةَ لآلية عمل مشتركة للتصدِّي للمحتوى المخالف لمبادئنا الدينية والثقافية والأخلاقية، بشكل يمكِّن الدول العربية من اتخاذ موقف عربي مشترك من المنصات الإعلامية الدولية التي تنشر محتوىً مخالفًا لمبادئنا وقيمنا.

دعم وحدة الصف العربي

وأوضح أن المملكة العربية السعودية دأبت منذ تأسيسها على دعم وحدة الصف العربي وتضامنه في مواجهة التحديات والمتغيرات التي مرت وتمر بها المنطقة العربية، وأنها استضافت من هذا المنطلق الدورة الـ 32 للقمة العربية بجدة في شهر مايو الماضي، في ظل ظروف وتحديات استثنائية تشهدها المنطقة والعالم، وصدر عنها “إعلان جدة” الذي أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك استنادًا إلى الأسس والقيم والمصالح المشتركة، والارتقاء به للتعامل مع التحديات والتغيرات التي يشهدها العالم، بما يخدم أهداف وتطلعات الشعوب العربية.