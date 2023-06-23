Icon

1483 زيارة للمتسوق الخفي لـ 60 مركزًا تجاريًّا خلال 2022 Icon الهلال يعلن عن قميصه للموسم الجديد Icon تعدُّد الألوان وأزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج Icon قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي Icon أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية عام 2025 Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 55 مليون ريال Icon موظف سابق يقاضي تويتر Icon ترشيح الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026 Icon روبن نيفيز يبكي أثناء توديعه جماهير وولفرهامبتون Icon دقائق وجيزة وسرعة إنجاز لمستفيدي طريق مكة في بنجلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مثمنين دور وجهود المملكة في تقديم أرقى الخدمات

دقائق وجيزة وسرعة إنجاز لمستفيدي طريق مكة في بنجلاديش

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
دقائق وجيزة وسرعة إنجاز لمستفيدي طريق مكة في بنجلاديش
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أشاد المستفيدون من مبادرة “طريق مكة” حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية بالخدمات النوعية وتقنية المقدمة لهم وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات، بالإضافة إلى الرعاية والاهتمام من الجهات المشاركة في المبادرة لسرعة إنجاز وتسهيل إجراءات مغادرتهم في صالة المبادرة بمطار حضره شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا إلى البقاع المقدسة، مثمنين دور وجهود المملكة في تقديم أرقى الخدمات للحجاج في كل بقاع الأرض.

قد يهمّك أيضاً
رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر

رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر

كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد

كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد

مبادرة طريق مكة

وعبر ضيوف الرحمن لـ “واس”، المستفيدين من مبادرة طريق مكة عن سعادتهم من خلال تسخير هذه الخدمات في سبيل التيسير عليهم لأداء مناسك حج 1444هـ، مؤكدين أن المبادرة تأتي لخدمة المسلمين، لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى المملكة.

وسخرت مبادرة طريق مكة مجموعة من الكوادر الوطنية من رجال ونساء مؤهلين ومدربين بأعلى المستويات تقود الدفة بالصالة المبادرة، إضافة إلى توفير (15) كاونترًا جُهزت بأعلى الخدمات التقنية والمتطورة؛ لإنهاء إجراءات سفر المستفيدين، حيث تستوعب الصالة أكثر من (800) مسافر يتم إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي.

كما سهلت مبادرة “طريق مكة” على ضيوف الرحمن من خلال خدمة “ترميز” وفرز الأمتعة، بصالة مطار بلد المغادرة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتأتي هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات “وزارة الداخلية “ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية 2030″، بمشاركة عدة جهات في تنفيذ المبادرة، التي تتمثل في: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم