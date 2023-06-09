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اللاعب السنغالي لا يشعر بالراحة في البايرن

دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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يخطط اللاعب السنغالي ساديو ماني للرحيل عن نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف العام الحالي، والانتقال إلى ناد آخر؛ وذلك بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة في صفوف بطل الدوري الألماني.

وقالت شبكة Sky Sports: إن ماني يقترب بشدة من الانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي.

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سبب تدهور علاقة ساديو ماني بـ البايرن

ويرغب ماني صاحب الـ31 عامًا في الرحيل عن صفوف البايرن؛ بسبب تدهور العلاقة بينه وبين إدارة النادي بعد اعتدائه على زميله الألماني ليروى ساني.

وكان ماني اعتدى على الألماني ليروى ساني بعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والبايرن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر إبريل الماضي، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي.

السنغالي ساديو ماني
ماني

وأشار الصحفي فلوران بلاتنبيرج إلى أن إدارة البايرن، أصبحت تفكر في بيع ماني في صيف 2023، حيث ترى أن التعاقد معه من الأساس كان خطأ كبيرًا.

وكان ماني انضم إلى البايرن في صيف 2022 قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو.

 

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